وجه أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف، بضرورة التأكد من حالة الموظفين والمستفيدين في تطبيق «توكلنا» وضرورة حصولهم على التحصين الكامل قبل دخولهم لديوان الإمارة، للحد من انتشار فايروس كورونا وحرصاً على سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة، داعياً الجهات الحكومية والقطاع الخاص في المنطقة بتفعيل قرار الجهات المسئولة بالالتزام بعدم دخول من لم يحصل على جرعتي لقاح ضد فايروس كورونا.

وفي هذا الاطار شرعت إدارة التعليم في محافظة حفرالباطن في تطبيق اشتراطات التحصين لدخول المنشآت التعليمية الخاصة بها، واقتصر دخول الإدارة لمن حالته «محصّن»، أو «محصّن جرعة أولى»، أو «محصن متعافي» في تطبيق توكلنا سواء من منسوبي التعليم أو المستفيدين المراجعين لمقرات العمل في المنشآت الإدارية والتعليمية.

كما شددت أمانة المنطقة على تطبيق الاشتراطات على موظفي ومراجعي إداراتها وبلدياتها، واشترطت إبراز تطبيق «توكلنا» عند دخول المنشآت؛ للتأكد من حالة التحصين للمواطنين والمقيمين، مع ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية.

ووجه أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، الإدارات والبلديات بضرورة تطبيق القرار بحزم مع الامتثال بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على الصحة العامة، ومنع غير المحصنين من دخول كافة منشآت الأمانة وإدارتها والبلديات التابعة لها، وكذلك كافة الأسواق، وتكثيف الجانب الرقابي من قبل الفرق الرقابية بمتابعة تفعيل القرار الصادر والتعليمات في المراكز التجارية والمولات ومحلات تجارة الجملة والتجزئة وأسواق النفع العام مشروطاً بالتحصين.