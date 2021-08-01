شدد أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز على ضرورة عمل منسوبي الإمارة ومؤسسات الدولة في المنطقة بروح فريق تكاملي لتحقيق تطلعات القيادة، وإرضاء المستفيدين من المواطنين والمقيمين، وأكد الأمير حسام خلال لقاء بوكلاء الإمارة ومديري العموم والمحافظين، بإمارة المنطقة أمس، على أهمية استشعار الدور المناط بجميع الموظفين، وتنفيذ التوجيهات بدقة والعمل بإتقان والتكامل مع جميع القطاعات الأخرى بما يحقق تقديم أفضل الخدمات للمواطن والمقيم بالمنطقة، وتطلّع أمير الباحة لتبني المسؤولين والموظفين لروح المبادرة وتحمل المسؤولية والعمل على قضاء حوائج الناس، وتنفيذ المهام الموكلة لهم بإتقان، وتحقيق العدالة وشمول التنمية في عموم المنطقة.

و نوه الأمير حسام بن سعود بما وفرته الدولة من الوسائل التقنية للتسهيل على المواطنين وخدمتهم وتهيئة أحدث التطبيقات والآليات ضمن مشاريع البنية التحتية لتقديم الخدمة عبر منصة أبشر أفراد، التي تتعامل مع معلومات المواطن بكل سرية وتنجز معاملته في أقل وقت ممكن، مثمناً تجاوب المواطنين مع الخدمة التي تبنتها إمارة المنطقة لحماية جميع المواطنين من تكبد عناء المسافات، وحفاظاً على سلامتهم من خطر تفشي جائحة كورونا، وتوافقاً مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ومع توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- الساهرة لرعاية كل مواطن ومقيم على أرض الوطن.كما التقى الأمير حسام، مديري الإدارات الحكومية بالمنطقة، وثمن جهود جميع الإدارات التي عملت ومازالت تعمل بمهنية عالية وبذلت جهوداً مميزة خلال التعامل والتعاطي مع جائحة كورونا بالمنطقة، و وجه بالحرص على تحقيق أعلى درجات كفاءة الأداء لتحقيق مستهدفات رؤية 2030، وبذل المزيد من الجهود للتأكد من مستوى التنسيق والتكامل مع الجهات ذات الصلة، وقياس كفاءة الأداء وفق مؤشرات القياس المعتمدة أولاً بأول مع الاهتمام بخدمة المواطن وإنهاء تعاملاته على وجه السرعة وحسب الأنظمة، وتعزيز الإجراءات وتسريع آليات اتخاذ القرار بما يضمن سلامة المواطنين والمقيمين في المنطقة، وإعداد الخطط اللازمة والبرامج الرقابية الفاعلة التي تعمل على متابعة تطبيق الإجراءات الجديدة، وَفْق المراحل المعلنة بدقة تامة، وتعزيز الجانب التوعوي والصحي في جميع المواقع، مثمناً تنفيذ الخطط الموضوعة للحد من انتشار الفايروس، وتكثيف الجهود التوعوية والوقائية، والتنسيق المتواصل مع الجهات المعنية، وصولاً إلى عمل تكاملي يسهم بمشيئة الله في تجاوز تأثيرات الفايروس. ونوه بالعناية الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود و ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من إجراءات حازمة للحد من انتشار الفايروس، وتخفيف الآثار المترتبة عليه.

كما استقبل أمير منطقة الباحة مدير جوازات المنطقة العميد محمد بن صالح العنقري والذي صدر قرار تعيينه مديراً لجوازات منطقة الباحة، وهنأه بالثقة الكريمة، مؤكداً أهمية خدمة المواطنين والمقيمين في المنطقة.