أعلنت وزارة الداخلية إحصاء مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» خلال الأسبوع الماضي، إذ تم رصد 22,042 مخالفة في الفترة من 1442/12/15 وحتى 1442/12/21.

وسجلت منطقة الرياض العدد الأعلى بواقع (7049)، تلتها المنطقة الشرقية بـ(3026)، ثم منطقة المدينة المنورة بـ(2383)، ومنطقة القصيم بـ(2250)، ومنطقة مكة المكرمة بـ(1904)، ومنطقة الجوف بـ(1313)، ومنطقة حائل بـ(1010)، ومنطقة تبوك بـ(796)، ومنطقة الحدود الشمالية بـ(757)، ومنطقة نجران بـ(426)، ومنطقة جازان بـ(390)، ومنطقة عسير بـ(372)، ومنطقة الباحة بـ(366).

وشددت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية بهذا الشأن.