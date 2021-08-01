تمكن فريق الجراحة المتنقل والتدخل السريع بصحة جازان من إنهاء معاناة مريض أربعيني يعاني من انسداد في الأمعاء.

وفي التفاصيل ذكرت صحة جازان بأن المريض حضر لقسم الطوارئ بمستشفى ضمد العام وكان يعاني من آلام شديدة في البطن وعلى الفور قام الطبيب المختص بإجراء فحوصات للمريض والتي أظهرت وجود انسداد في الأمعاء.

وأضافت بأن الطبيب قرر على الفور تجهيز المريض لعملية جراحية طارئة وتم إشعار الفريق الجراحي المتنقل والذي قام بإجراء العملية الجراحية دون الحاجة لنقل المريض. وقد غادر المريض المستشفى وهو بصحة جيدة ولله الحمد.

وبينت صحة جازان بأن فريق الجراحة المتنقل والتدخل السريع من أهم الفرق الطبية الجراحية في المنطقة حيث يقوم بإجراء العمليات الجراحية للمرضى والمصابين في جميع المستشفيات الطرفية دون الحاجة لنقلهم لمستشفيات مركزية متقدمة.