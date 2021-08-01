أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأحد) تسجيل 1084 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1285 حالة، ووفاة 12 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 526,814 حالة، من بينها 11,191 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1403 حالات حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 507,374 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8249 حالة وفاة.