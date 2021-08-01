نفذت بلدية محافظة محايل اليوم (الأحد) ورشة عمل محاور التشويه البصري ودور الجهات ذات العلاقة في إزالة ومعالجة التشوه البصري برعاية محافظ محايل علي بن إبراهيم الفلقي وبحضور رئيس بلدية محايل سعيد بن علي حافظ ومدير قطاع محايل الصحي المشرف على مستشفى محايل العام محمد بن زيد عسيري وبعض مديري الإدارات الحكومية والمهتمين في هذا الشأن من المكاتب الهندسية ومكاتب الخدمات وأنشطة الخطاطين والرسامين وتطبيق معايير المشهد الحضري والتشوهات البصرية والإنارة وجودة الحياة ونظام كود البناء السعودي، وتم الشرح والإيجاز من قبل عدد من المهندسين في بلدية محايل. وأكد محافظ محايل ضرورة تطبيق مبادرة التشوهات البصرية، مقدما شكره لرئيس بلدية محايل ولفريق عمله، متمنيا للجميع التوفيق.