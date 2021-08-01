بدأت إدارة تعليم محافظة سراة عبيدة، عملية ترحيل الكتب الدراسية لجميع المدارس، حيث وقف ميدانياً مدير إدارة التعليم الدكتور حسن العلكمي، على انطلاق أولى المركبات المحملة بالكتب الدراسية، من المستودعات المركزية بالمحافظة لتصل جميع المدارس في قطاعي سراة عبيدة وتهامة قحطان، فيما اطلع على آلية وخطة الترحيل، موجهاً بضرورة وصول المقررات الدراسية لجميع المدارس قبل انطلاقة العام الدراسي الجديد، مُشيداً بجهود قادة وقائدات المدارس وتعاونهم البناء. وقال، عملية ترحيل الكتب الدراسية لمدارس المحافظة، تتم بعناية، مؤكداً على ضرورة التقيد بالإجراءات والتدابير الاحترازية للوقاية من فايروس كورونا. وأضاف، العودة الآمنة للمدارس تتطلب منا جميعاً العمل بكل إخلاص وتفاني لبداية جادة من أول حصة دراسية مع بداية العام الدراسي الجديد، تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة، بينما تم التأكد من جاهزية المدارس واكتمال أعمال الصيانة وتجهيز الميزانيات التشغيلية، لبداية عام دراسي حافل بالعطاء والتميز.