طرق 1864 خريجاً وخريجة سوق العمل السعودي خلال الساعات الماضية، بعد تخرجهم أمس (السبت) في جدة، خلال احتفالية كبيرة أقامتها جامعة الأعمال والتكنولوجيا على مدار يومين، شملت 1115 طالباً و695 طالبة للبكالوريوس والماجستير في تخصصات الهندسة وإدارة الأعمال والقانون والإعلان، بعدما دفعت الجامعة بدفعتين مرة واحدة، بعدما تأجل حفل العام الماضي بسبب الاجراءات الاحترازية لفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19».

وتصاعدت وتيرة الأفراح في قاعة الدكتور عبدالهادي طاهر بكلية الهندسة في مقر الجامعة شمال جدة، حيث احتفلت الجامعة بخريجيها من الطلاب أمس الأول (الجمعة)، وعادت للاحتفال بخريجاتها في جميع التخصصات أمس، بحضور أولياء الأمور وأساتذة الجامعة، وفي أجواء فرائحية تحدث خلالها رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالله بن صادق دحلان، ورئيس الجامعة الدكتور أسامة بن أحمد جنادي، وعميد القبول والتسجيل الدكتور أيمن مغربي، بعد عرض فيلم مرئي يكشف عن إنجازات الجامعة والآفاق التي وصلت إليها على مدار السنوات الماضية، منذ اطلاقها قبل ما يقارب عقدين من الزمن.

واعتبر رئيس مجلس أمناء الجامعة الدكتور عبدالله الدحلان حفل التخرج استثنائيا بسبب وجود أكبر عدد من الخريجين في تاريخ الجامعة، وعبر عن سعادته بالمستوى الذي وصل إليه الخريجون والخريجات، رغم التحديات الكبيرة التي شكلتها جائحة كورونا، بعد عناء وجهود كبيرة ورعاية أولياء الأمور، مثمنا جهود أعضاء هيئة التدريس بالجامعة في هذه الظروف الصعبة داعيا أن يزيل عنا هذا الوباء.

وأكد الدحلان أن الجامعة تسعى دائما الى تحقيق مقولة «العلم نور» من خلال مسيرتها الطويلة على مدار 20 عاما، جاءت حافلة بالإنجازات والنجاحات التي تحققت على أرض الواقع، ومن خلال شركاء أسهموا في الصرح التعليمي الرائد بالمملكة، وقال في نهاية حديثه: «فخور بما تحقق للطلاب والطالبات من مستوى تعليمي رفيع يواكب تطورات سوق العمل للمساهمة في تنمية وتطوير الاقتصاد الوطني بما يحقق رؤية المملكة 2030».

من جهته، أكد رئيس الجامعة الدكتور أسامة جنادي على أن «جودة التعليم والتطور المستمر» هو الشعار الذي ترفعه جامعة الأعمال والتكنولوجيا، مشيراً إلى حصولها على الاعتماد البرامجي لجميع برامج كلية إدارة الأعمال في عام 2010، وحصولها على الاعتماد المؤسسي من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي في 2017، وحصول برنامج بكالوريوس التمويلي خلال العام نفسه على الاعتماد البرامجي الدولي من قبل المنظمة الأوربية للتنمية الإدارية.

وأشار إلى تضافر كل الجهود للحصول على الاعتماد البرامجي لجميع برامج الماجعة التي جرى إدراجها خلال العام الحالي ضمن تصنيف أفضل الجامعات في العالم العربي، وحصولها في الشهر الماضي على رخصة دولية من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني لتقديم برامج مختلفة في الجامعة بنظام التعليم الإلكتروني، مثمنا الجهود الكبيرة التي يبذلها رئيس مجلس الأمناء الدكتور عبدالله دحلان، ومؤسسي الجامعة وأعضاء مجلس الأمناء.

وكشف عميد القبول والتسجيل بالجامعة الدكتورة أيمن مغربي، أن عدد الخريجين والخريجات من الدفعتين بنهاية الفصل الصيفي بلغ 1864 طالبا وطالبة لمرحلة البكالوريوس من جميع كليات الجامعة، بمجموع 1115 طالبا و695 طالبة، إضافة إلى برامج الماجستير في إدارة الأعمال والتخصصات الإدارية والإدارة الهندسية، مشيراً إلى أن تخصصات البكالوريوس شملت كلية إدارة، الهندسة، الإعلان، القانون، وبرامج الماجستير في إدارة الأعمال، والعلوم والتخصصات الإدارية والهندسة، مؤكدا أن جامعة الأعمال والتكنولوجيا وضعت نصب الأعين حاجات سوق العمل وتبني التعليم من أجل العمل شعاراً وتطبيقاً في مناهجها بمختلف التخصصات.