أعلنت جامعة الطائف اليوم الأحد الموافق 1-8-2021 نتائج القبول للعام الجامعي القادم 1443 للطلاب والطالبات بمرحلتي البكالوريوس والدبلوم في مختلف التخصصات بكليات الجامعة والفروع التابعة لها, البالغ عددهم 13579طالبا وطالبة، جاء ذلك بعد الفرز الآلي النهائي وفق معايير القبول التي وضعها مجلس الجامعة, وهنأ رئيس جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري الطلبة والطالبات ممن تم قبولهم لهذا العام الدراسي وتمنى لهم عامًا دراسيًا مكللاً بالنجاح والتوفيق, وأضاف عسيري بادرت جامعة الطائف هذا العام بزيادة نسبة مقاعد القبول للطلبة, استجابة للظروف الراهنة وإسهاما من الجامعة في خدمة أبناء محافظة الطائف والفروع التابعة لها. وأضاف: إن هذا العام شهد أيضًا زيادة في القبول في التخصصات النوعية في الأقسام الصحية و الهندسية، حرصًا من الجامعة على رفد سوق العمل بالتخصصات المطلوبة فيه.

من جهة أخرى، أكد عميد القبول والتسجيل الدكتور وصل الله السواط أن هناك عددا من النقاط على الطلبة المقبولين مراعاتها. فعلى الطلبة المقبولين في تخصص علوم الرياضة إجراء اختبارات اللياقة البدنية ابتداءً من يوم غدٍ الاثنين 23-12-1442هـ، والمقبولين في تخصص القراءات إجراء اختبار القبول ابتداءً من يوم غد الاثنين 23-12-1442هـ.

وأضاف السواط بأنه سيتم الإعلان عن المقاعد الشاغرة في الجامعة يوم الأربعاء 3-1-1443هـ, كما شدد على شرط التحصين للطلبة لدخول مقرات الجامعة.