أعلنت وزارة التعليم أنها اتفقت مع وزارة الصحة على أهمية حصول جميع طلاب وطالبات ومنسوبي التعليم العام ممن أعمارهم 12 عاما فأكثر، وطلبة الجامعات، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، على جرعتين من تطعيم كورونا للعودة الحضورية للتعليم، وذلك لحمايتهم وحماية أسرهم.

وأوضحت أن ذلك يأتي تأكيدا على الشراكة والتكامل بين وزارتي التعليم والصحة استعدادا للعودة الحضورية للعام الدراسي القادم 1443، وحفاظا على سلامة المجتمع التعليمي، مشددة على أهمية سرعة الحصول على الجرعة الأولى لاستكمال الحصول على الجرعة الثانية قبل بدء العام الدراسي في 2021/8/29، حيث إن أقل مدة بين الجرعتين هي ثلاثة أسابيع.

وأضافت أن وزارة الصحة ستوفر اللقاحات، وستتيح المواعيد للطلاب والطالبات المستهدفين من عملية التحصين، والمعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس والتدريب والإداريين من منسوبي التعليم، وستوفر جميع الممكنات اللازمة لاستكمال عمليات التطعيم قبل بداية العام الدراسي.