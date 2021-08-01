أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن استنكارها الشديد وإدانتها المطلقة للعملية الإرهابية التي قامت بها المليشيا الحوثية، وحاولت من خلالها الاعتداء على سفينة تجارية سعودية بطائرة مسيرة مفخخة، جنوبي البحر الأحمر.وقالت في بيان أصدرته من مقرها في تونس إنها إذ تدين هذه الأعمال الإرهابية التخريبية والإجرامية التي تقوم بها هذه المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران التي لا تستهدف أمن المملكة ومرافقها الحيوية فقط، بل حركة الملاحة الدولية وأمنها وحرية التجارة العالمية في البحر الأحمر، وإمدادات الطاقة للعالم، في تحدٍّ سافر للمجتمع الدولي واستخفاف بكل القوانين والأعراف الدولية المنادية بالسلام والأمن والاستقراركما استنكرت مملكة البحرين بشدة المحاولة العدائية من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران للهجوم على السفينة التجارية السعودية. وأكدت الخارجية البحرينية أن هذه الأعمال العدائية المتكررة تعكس إصراراً واضحاً من الإرهابيين الحوثيين بمواصلة الاعتداءات الآثمة على المملكة وزعزعة الأمن والاستقرار بالمنطقة. من جهتها أدانت الخارجية وشؤون المغتربين اليمنية، الاعتداء الإرهابي الفاشل الذي نفذته مليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران على السفينة. وقالت إن استمرار الهجمات الإرهابية لمليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي، واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية الداعية إلى الأمن والسلام والاستقرار.