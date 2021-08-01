بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، لرئيس جمهورية بنين الرئيس باتريس تالون، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية بنين الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.كما بعث ولي العهد، برقية تهنئة، لرئيس الاتحاد السويسري الرئيس غاي برملان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.