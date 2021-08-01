أدانت رابطة العالم الإسلامي باسم مجامعها ومجالسها وهيئاتها العالمية كافة، الهجوم الإرهابي بطائرة مُسيرة مُعادية على سفينة تجارية سعودية، الذي تم إحباطه بحمد الله.وأكدت الرابطة في بيانٍ صدر عن أمينها العام رئيس هيئة علماء المسلمين الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن هذا الاعتداء الإرهابي يُشكّلُ انتهاكاً جسيماً لكافة القوانين والأعراف الدولية التي تنص على حرية الملاحة البحرية وسلامتها، وتجرّم هذه الأعمال التخريبية، كما أنها تنص على إيقاع عقوبات رادعة بحق منتهكي هذه القوانين. وأعربت عن استنكارها وشجبها لهذا العمل الإرهابي الذي استهدف التأثير على أمن واستقرار المنطقة، وتهديد أمن وسلامة التجارة العالمية.