تبدأ السعودية مرحلة جديدة اليوم في حربها ضد جائحة كورونا باشتراط التحصين ضد الفايروس لدخول المنشآت العامة والمراكز التجارية والفعاليات والمناشط الثقافية والترفيهية. وتأتي الخطوة في إطار اهتمام الدولة بصحة المواطنين والمقيمين للعودة للحياة الطبيعية تدريجياً مع ارتفاع أعداد المحصنين بجرعة أو جرعتين ضد الفايروس.ويقابل القرار الحكومي وعياً وإدراكاً عالياً من المجتمع بأهمية الخطوة وتبعاتها، جسده تسارع الجميع للمبادرة بأخذ اللقاح قبل تاريخ 1 أغسطس.الوعي المجتمعي الذي أظهره السعوديون والمقيمون خلف قرارات حكومية عدة منذ بدء السلطات السعودية في اتخاذ قرارات حازمة لكبح جماح انتشار الفايروس، يؤكد ثقة المجتمع في إدارة الحكومة للأزمة الوبائية الأشد على العالم في القرن الأخير.ولا شك أن قرارات الحكومة تهدف بشكل أساسي إلى وقاية المجتمع وتمكين المحصنين من عيش حياتهم الطبيعية.