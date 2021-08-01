أعلنت وزارة الصحة أمس (السبت) تسجيل 1146 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد، ورصدت تعافي 1086، ووفاة 11 حالة. وبلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 525730 حالة، بينها 11404 نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1377 حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 506089 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8237 حالة وفاة. في غضون ذلك، أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتا وتعقيمهما في منطقة الرياض بعد ثبوت حالتي إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 175 يوماً 1914 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين. وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة لمزيد من الحرص على سلامة المصلين إضافة لعمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، كما دعت الوزارة المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.