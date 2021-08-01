أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 22 /‏‏ 7 /‏‏ 2021 حتى 28 /‏‏ 7 /‏‏ 2021. عن ضبط (12642) مخالفا، منهم (4180) مخالفا لنظام الإقامة، و(7471) مخالفا لنظام أمن الحدود، و(991) مخالفا لنظام العمل، فيما بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى المملكة (266) شخصا، (52%) منهم يمنيو الجنسية، (44%) إثيوبيو الجنسية، و(4%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (8) أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى الخارج. وبلغ عدد المتورطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم 12 مخالفا، فيما يخضع لتنفيذ الأنظمة (64539) وافداً، منهم (53777) رجلاً، و(10762) امرأة. وتمت إحالة (48453) لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، و(3352) مخالفا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (5308) مخالفين.