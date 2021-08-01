وجّه مدير الشؤون الصحية ببيشة فالح بن ناصر الشهراني باعتماد مركز صحي تثليث مركزاً مناوباً. جاء ذلك بعد جولة تفقدية قام بها على مستشفى تثليث التقى خلالها الأهالي واستمع لمطالبهم ووجه ببدء عمل مركز الرعاية الصحية الأولية (مركزاً مناوباً) اعتباراً من الأول من شهر محرم 1443هـ.

وأكد الشهراني على تقديم الخدمات الصحية للحالات الباردة والمستقرة في المراكز المناوبة والتي تساهم في تجويد الخدمات اللازمة في أقسام الطوارئ بالمستشفيات للمستفيدين، وأن صحة بيشة مستمرة في تطوير خدماتها الصحية وتطوير بيئة العمل بما يخدم الممارسين والمستفيدين.