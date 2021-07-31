صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني بأن الجهات الأمنية تمكنت من تحديد هوية شخص ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل وهو يتحرّش بامرأة وهي داخل مركبتها، بأفعال وسلوكيات خادشة للحياء، وتتنافى مع القيم الإسلامية والآداب العامة، وهو مقيم من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته لفرع النيابة العامة.

من جهة أخرى، صرّح المتحدث باسم شرطة منطقة القصيم بأن الجهة الأمنية المختصة تمكنت من القبض على 10 مواطنين في العقدين الثاني والثالث من العمر، بعد تصويرهم مقاطع فيديو ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي يدعون من خلالها إلى ممارسة التفحيط في أحد المواقع بالمنطقة، كما ضبطت بحوزتهم مواد مخدرة وممنوعات، وجرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.