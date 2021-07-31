تدشن إدارة التعليم بمحافظة الليث صباح غد (الأحد) برامجها التدريبية ضمن مشروع التطوير المهني التعليمي الصيفي للمعلمين والمعلمات في مرحلته الرابعة لعام ١٤٤٢.

وأوضح مدير التعليم بمحافظة الليث الدكتور زكي بن رزيق الحازمي أن البرامج تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية، وفق الضوابط والشروط التي تضمنتها آلية التدريب الصيفي، والمقرر أن تكون عن بُعد وتستمر لمدة شهر.

وأكد الحازمي أن البرامج التدريبية الصيفية لهذا العام بلغت ٢٨ برنامجاً تدريبياً، منها ١٦ برنامجاً تدريبياً لدى البنين، و١٢ برنامجاً لدى البنات، وتستهدف نحو ٢٨٠٠ متدرب ومتدربة، يقدمها العديد من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات، لافتا إلى الإقبال المتميز من المتدربين والمتدربات على الالتحاق بالبرامج التدريبية والاستفادة منها نتيجة للتنويع والابتكار والتجديد في الحقائب التدريبية والتنوع الشامل لمجالات عدة.

وأضاف أن البرامج التدريبية التي تشرف عليها وتنفذها إدارتا التدريب والابتعاث للبنين والبنات تأتي بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بهدف تحقيق عدة مستهدفات منها التثقيف المهني لتطوير الأداء التعليمي في بيئات تدريبية محفزة أثناء الإجازة الصيفية وفترة عودة الهيئة التعليمية لتحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الفترات وبما ينعكس إيجاباً على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم، وتلبية الاحتياج المهني للمعلمين وتحقيق التنوع لجميع الفئات التعليمية المستهدفة، إضافة إلى أن البرامج تتيح مجالات مختلفة ونوعية للتطوير المهني التعليمي وغيرها من المستهدفات.

وأشار مدير تعليم الليث إلى أن برامج التطوير المهني الصيفية تعد فرصة سانحة للمعلمين والمعلمات لاكتساب النمو المهني وتطوير الأداء واستثمار أوقات فراغهم في الصيف وتطوير أدائهم وزيادة المعرفة وتمهين مهنة المعلم. وفي ما يخص مجالات التدريب بين الحازمي أن الدورات تستهدف العديد من الموضوعات المهمة والحيوية ومن أبرزها: المناهج وطرق التدريس، والقيادة التربوية، والتثقيف المهني، والإشراف التربوي، وطرق التفكير الناقد، والتعلم الإلكتروني وتقنيات التعليم، والصحة النفسية والاجتماعية، والتربية الخاصة وتدريس الموهوبين.