نفذت فرق التفتيش الميداني خلال الفترة من21/ 11/ 1442 إلى21 / 12 /1442 من 1 يوليو 2021 إلى 31 يوليو 2021 عدد 20137 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فايروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.

وأسفرت هذه الزيارات عن ضبط 3755 مخالفة لأنظمة العمل، ومخالفات الإجراءات الاحترازية، كما وجهت 813 إنذارا للمنشآت المخالفة.

ويدعو فرع الوزارة أصحاب المنشآت إلى ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فايروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، حيث إن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة مكة المكرمة، كما يؤكد للجميع على ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معاً للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).