نصحت وزارة الصحة بأخذ جرعتين من اللقاح المضاد لكورونا المستجد «كوفيد-19» للوقاية من متحورات الفايروس، وأهابت بالجميع إلى المبادرة بحجز موعد عبر تطبيق صحتي أو تطبيق توكلنا للحصول على اللقاح.

وفي نفس السياق، أعلنت الصحة إحصاء جديدا لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية تضمنت تسجيل (1146) حالة مؤكدة، وتعافي (1086) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11,404) حالات، منها (1377) حالة حرجة.

وبين الإحصاء أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (525,730) حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي (506,089) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت (11) حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8237) حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.