كشفت وزارة الحج والعمرة لـ«عكاظ»، أنه سيتم استقبال 20 ألف معتمر من داخل المملكة وخارجها، ابتداء من تاريخ 10 أغسطس 2021، يشكلون أولى دفعات المعتمرين بعد انقضاء موسم الحج لعام 1442، وسيبدأون بالتوافد إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، كما ستشمل رحلاتهم زيارة المدينة المنورة، وسيتم الحجز لأداء العمرة من خلال تطبيق «اعتمرنا».

وقال لـ«عكاظ» المتحدث باسم وزارة الحج والعمرة المهندس هشام سعيد إن قدوم المعتمرين من خارج المملكة متاح للقادمين من الدول التي لم يتم تعليق القدوم منها، ووفقا لما تقرره وزارة الصحة والهيئة العامة الطيران المدني، مشيرا إلى أنه ستتم زيادة أعداد المعتمرين تدريجيا في الفترات القادمة.

يشار إلى أن 500 شركة عمرة تستعد لاستقبال المعتمرين القادمين من خارج المملكة وفق اشتراطات التحصين وحسب معايير وبروتوكولات الصحة لسلامة ضيوف الرحمن، إذ إن التسجيل والحجز وإتمام عملية الدفع سيكون متاحا إلكترونيا.

وفي السياق ذاته، تأهب مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة لاستقبال المعتمرين من داخل المملكة وخارجها، إذ هيأت كافة القطاعات الحكومية كافة السبل لخدمة المعتمرين وإنهاء إجراءات القادمين من الخارج، فيما هيأت الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة مرافقها لإسكان المعتمرين.