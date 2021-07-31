بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الاتحاد السويسري غاي برملان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لبرملان، ولحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لرئيس الاتحاد السويسري غاي برملان، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لبرملان، راجياً لحكومة وشعب الاتحاد السويسري الصديق المزيد من التقدم والازدهار.