أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة، وذلك للفترة من 1442/12/12 الموافق 2021/7/22 حتى 1442/12/18 الموافق 2021/7/28، عن ضبط 12,642 مخالفا، منهم 4180 مخالفاً لنظام الإقامة، و7471 مخالفاً لنظام أمن الحدود، و991 مخالفاً لنظام العمل.

وبلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (266) شخصاً، (52%) منهم يمنيو الجنسية، و(44%) إثيوبيو الجنسية، و(4%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (8) أشخاص لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة، فيما تم ضبط (12) متورطاً في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.

وبلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة 64,539 وافداً مخالفاً، منهم 53,777 رجلاً، و10,762 امرأة، كما تمت إحالة 48,453 مخالفاً لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة 3352 مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل 5308 مخالفين.

وأكدت وزارة الداخلية أنه يعاقب كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، بعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، والتشهير به، كما تعد هذه الجريمة من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة الجميع على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.