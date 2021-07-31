أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد افتتاح مسجدين بعد إخلائهما مؤقتا وتعقيمهما في منطقة الرياض بعد ثبوت حالتي إصابة بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم الانتهاء من تعقيمه واكتمال جاهزيته خلال 175 يوماً إلى 1914 مسجداً، ويأتي ذلك في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وبينت الوزارة أن تلك الإجراءات المتخذة تأتي للمزيد من الحرص على سلامة المصلين، إضافة إلى عمليات النظافة والصيانة المستمرة لجميع المساجد، كما دعت الوزارة المصلين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك ارتداء الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.