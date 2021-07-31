نفذت أمانة محافظة حفر الباطن ممثلة في بلدية غرب حفر الباطن اليوم، حملة ميدانية موسعة على عدد من المراكز التجارية والمطاعم، أسفرت عن إغلاق 4 محلات لإنتهاء الترخيص، وإتلاف 23 كيلو من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، كما تم استبعاد 4 عمّال لا يحملون شهادات صحية.

وأكد مدير العلاقات العامة والإعلام بالأمانة سعود الصقري لـ«عكاظ» أن الفِرَق الميدانية تكثف جولاتها الرقابية على كافة المنشآت التجارية والمطاعم، بهدف تعزيز السلامة الغذائية وكذلك التأكد من التزام المحلات بالاشتراطات والأنظمة البلدية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وعدم التهاون في تطبيق العقوبات الفورية على المخالفين.

داعيًا المواطنين والمقيمين للإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فايروس كورونا عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

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