اجتمع وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان اليوم (الجمعة) بنظيره وزير الثقافة الإيطالي الدكتور داريو فرانشيسكيني، وذلك ضمن سلسلة اللقاءات التي يُجريها مع مسؤولين ثقافيين دوليين، على هامش اجتماع وزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين المنعقد في العاصمة الإيطالية روما، حيث التقى أيضا وزيرة الثقافة والرقمنة في المملكة المتحدة كارولين دينيناج. وجرى خلال اللقاءين مناقشة أوجه التعاون الثقافي بين المملكة وكل من إيطاليا وبريطانيا، لاسيما تعزيز دور التقنيات الحديثة في توثيق التراث الثقافي والمحافظة عليه.

من جهة ثانية، اجتمع الأمير بدر بالمدير العام للمركز الدولي لدراسة صون وترميم الممتلكات الثقافية (الإيكروم) الدكتور ويبر ندورو، حيث قدم شكره لمنظمة «الإيكروم» على جهودها في صون وترميم التراث العالمي، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التراث والآثار وغيرها من المجالات ذات العلاقة.