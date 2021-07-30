بحث مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة الشيخ فؤاد العمري مع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمكة المكرمة فهد بن رقوش سبل التعاون ومدّ جسور الشراكة بين الفرعين بما يخدم الصالح العام ويحقق أهداف الرئاسة المرجوة بتنفيذ الحملات التوعوية، التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف الدكتور عبدالرحمن السند، وأطلقها بالمنطقة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل عبر الشاشات الإلكترونية، وفيما هو متاح في منشآت ودور التنمية الاجتماعية وتفعيل ورش العمل المختصة في تطوير الموارد البشرية في فرع الرئاسة العامة.