التقى وزير الثقافة الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان اليوم (الجمعة) المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أودري أزولاي، وذلك على هامش اجتماع وزراء الثقافة لدول مجموعة العشرين المقام في العاصمة الإيطالية روما.

واستعرض خلال اللقاء الجهود التي تبذلها المملكة في سبيل المحافظة على العناصر الثقافية، والآثار المادية وغير المادية، مؤكداً حرص المملكة على تعزيز الشراكة مع اليونسكو في دعم حماية وتعزيز الثقافة والتراث.

حضر اللقاء نائب وزير الثقافة حامد بن محمد فايز، والمشرف العام على الشؤون الثقافية والعلاقات الدولية بوزارة الثقافة راكان الطوق.