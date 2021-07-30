أعرب الوزير الأول للخارجية الماليزية دان سري هشام الدين حسين بالنيابة عن ملك ماليزيا ورئيس الوزراء والحكومة الماليزية عن أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على سرعة استجابتهما لطلب مساعدات طبية إلى ماليزيا.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الوزير الأول للخارجية الماليزية اليوم (الجمعة) مع سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ماليزيا محمود بن حسين قطان.

وأشار الوزير الماليزي إلى أنه تم توجيه مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الذي قام خلال 3 أيام بتجهيز 3 طائرات شحن وصلت إلى ماليزيا حاملة معدات وأدوات طبية متنوعة وقائمة تضم أنواعا وأعدادا من المعدات والأدوات الطبية التي وصلت إلى ماليزيا.

ونوه بتوجيه خادم الحرمين الشريفين بتقديم مليون جرعة من اللقاح المضاد لفايروس كورونا، التي يجري الإعداد لها حالياً بين مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية والجهات الماليزية المختصة من أجل سرعة تأمينها وتوريدها.

من جهته، أشار السفير قطان إلى أن توجيه خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وسرعة وصول المساعدات الطبية وتنوعها تأكيد على عمق العلاقات السعودية الماليزية.

حضر المؤتمر وزير الصحة الماليزي الدكتور أدهم بابا ووزير العلوم والتكنولوجيا والابتكار خيري جمال الدين أبوبكر والوزير في مكتب رئيس الوزراء للمهمات الخاصة داتو سيري محمد رضوان محمد يوسف.