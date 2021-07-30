اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، مجمع الملك فيصل الطبي بالطائف، مركزا للتدريب على برنامج «فني رعاية مرضى» الذي تم استحداثه أخيراً لسد الفجوة في هذا التخصص، كما تم اعتماد المجمع أيضا مركزا للتدريب لبرنامج «فني أمن صحي».

وأشار المتحدث باسم صحة الطائف سراج الحميدان أن اعتماد البرنامجين يأتي بعد إطلاق الوزارة بالتعاون مع الأكاديمية الصحية بهيئة التخصصات مثل هذه البرامج المنتهية بالتوظيف، التي تستهدف الرجال والنساء، مؤكدا أن برامج رعاية المرضى سيسهم في سد الفجوة في هذا التخصص من خلال تزويد الملتحقين بالمهارات الأساسية اللازمة لرعاية المرضى، سواء من المراجعين للعيادات أو المرضى المنومين.

وأكد أن برنامج الأمن الصحي يهدف إلى تأهيل كوادر متخصصة لتوفير بيئة عمل آمنة لجميع زوار ومنسوبي المنشآت الصحية، واتباع أساليب العمل الحديثة في هذا المجال نظرا لأهميته.

يشار إلى إلى أن مجمع الملك فيصل بالطائف يعد أكبر مجمع في المحافظة، حيث يضم 800 سرير، وقد شهد في السنوات الأخيرة عمليات تطوير شاملة في المباني والتجهيزات والكوادر البشرية، كما حقق العديد من الجوائز المحلية والعالمية.