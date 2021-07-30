وجه أمير منطقة القصيم الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، كافة الجهات الأمنية والخدمية في المنطقة بتشديد الاحترازات الوقائية بشكل حازم وصارم لتلافي الخطر من ازدياد حالات الإصابات بفايروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، وذلك من خلال متابعته اليومية لأعداد الاصابات والاحترازات الوقائية.

وأكد أمير القصيم ضرورة عدم التهاون في تطبيق عقوبات المخالفات بحق كافة المتهاونين بالإجراءات الاحترازية الوقائية لفايروس كورونا، مشددا على تطبيق التباعد واستخدام كافة البروتوكولات، كما أكد أنه لا مجال في ما يهدد صحة الجميع.