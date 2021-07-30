تفقد المدير العام للتعليم في محافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، ومدير جامعة الطائف الدكتور يوسف عسيري، صباح اليوم (الجمعة) المسار المخصص لتطعيم طلاب وطالبات التعليم العام بمركز الخدمات الطبية بجامعة الطائف، استعداداً للعودة الحضورية الآمنة للعام الدراسي الجديد.

واطلع اللهيبي على آلية سير العمل وإجراءات التسجيل المتبعة وتلقي الطلبة للقاح، وسط منظومة متكاملة من الخدمات، والكوادر الطبية والفنية والإدارية التي سخرتها جامعة الطائف لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.

والتقى اللهيبي بعدد من الطلاب خلال تلقيهم جرعات لقاحات كورونا، والإقبال الكبير من الطلبة من الفئة العمرية المحددة للقاح من 12 إلى 18 عاما للحصول على الجرعة الأولى من اللقاح، منوهاً بالتكامل الفاعل بين تعليم الطائف وجامعة الطائف.

ونوه اللهيبي بما توليه القيادة الرشيدة من اهتمام بصحة المواطن والمقيم خلال الجائحة، وبدور الجامعات في خدمة المجتمع، مشيداً بمستوى الخدمة المقدم بالمركز من خلال المسار المخصص لتحصين طلاب وطالبات التعليم العام، وفي تقديم اللقاح لهم في وقت وجيز وبكل يسر وسهولة.

وأعرب اللهيبي عن شكره وتقديره لرئيس جامعة الطائف على دعمه لكافة الجهود المبذولة وتسخيره كافة الإمكانات المتاحة لتمكين الطلبة ومنسوبي التعليم من الحصول على اللقاح بكل يسر وسهولة، مقدماً شكره لفريق العمل بمركز الخدمات الطبية بجامعة الطائف وما يقدمونه من خدمة نوعية ومميزة للطلبة في ظل الإقبال المتزايد على تسجيل المواعيد وزيارة مراكز اللقاحات.

وحث اللهيبي جميع الطلاب والطالبات ومنسوبي ومنسوبات التعليم على سرعة التحصين استعداداً للعودة الآمنة للدراسة مع بداية العام الدراسي الجديد.