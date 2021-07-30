أعلنت وزارة العدل أن الوكالات الصادرة تراوح مدتها بين سنة أو خمس سنوات، وذلك حسب جهة إصدارها.

وأكدت أن الوكالة الصادرة عبر الموقع مدتها سنة من تاريخ صدورها، ويمكن إصدار وكالة أخرى عند انتهاء مدتها بكل يسر وسهولة، فيما كشفت أن الوكالة الصادرة من كاتب العدل أو الموثق المعتمد مدتها خمس سنوات من تاريخ صدورها.

وأفادت بأنه يمكن إصدار الوكالة الإلكترونية من خلال الدخول على بوابة ناجز عبر: https://najiz.sa ثم الضغط على أيقونة «التوثيق» ثم «الوكالات» ثم «إنشاء وكالة جديدة»، ويتم ذلك إلكترونيا دون الحاجة لزيارة كتابة العدل، موضحة أن الوكالة التي تصدر عبر أيقونة «إصدار وكالة» من خلال الموقع لا تتطلب التصديق من كتابة العدل.

وأوضحت «العدل» أن بالإمكان أيضا إصدار الوكالة لدى أحد الموثقين عبر الرابط: https://mwathiq.sa، كما يمكن التوجه لكتابة العدل دون الحاجة لحجز موعد لتقديم الخدمة للمستفيدين مع تقيدهم بالاحترازات حفاظا على سلامتهم.