أعلنت وزارة السياحة فتح المملكة أبوابها للسياح، ورفع تعليق دخول حاملي التأشيرات السياحية ابتداء من 1 أغسطس 2021.

وبهذه المناسبة قال وزير السياحة أحمد الخطيب: «نرحب مجدداً بالسياح، ونحن سعداء للغاية باستقبال ضيوف المملكة من جديد بعد فترة توقف إثر تداعيات جائحة كورونا». وأضاف: «ركزنا جهودنا خلال فترة التوقف على التعاون الوثيق مع شركائنا في القطاعات كافة لضمان عودة آمنة يستمتع من خلالها زوار المملكة باستكشاف ما تضمه من كنوز سياحية ووجهات ومعالم مهمة، والاستمتاع بتجارب سياحية فريدة، والتعرف على ثقافة الكرم والضيافة التي يتميز بها المجتمع السعودي».

• السماح للسياح المحصّنين بالكامل بدخول السعودية دون حجر مؤسسي

• تقديم شهادة تطعيم رسمية عند الوصول

• إجراء اختبار PCR بنتيجة سلبية خلال 72 ساعة من المغادرة

• تسجيل جرعات التطعيم عبر الموقع https://muqeem.sa/#/vaccine-registration/home

• التسجيل بتطبيق «توكلنا»، وإبرازه لدخول الأماكن العامة

• المحصنون بالكامل من تلقوا:

- جرعتين من «فايزر، استرازينيكا، موديرنا»

- أو جرعة واحدة من «جونسون آند جونسون».

• الحصول على التأشيرة السياحية عبر موقع «روح السعودية» visitsaudi.com