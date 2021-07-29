التقى رئيس مجلس إدارة مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية «كاكست»، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار المهندس عبدالله بن عامر السواحة، في لندن اليوم (الخميس)، برئيس مجلس إدارة مؤسسة الأبحاث والابتكار بالمملكة المتحدة (UKRI) أندرو ستيوارت ماكنزي، وعدد من قيادات المؤسسة البحثية، ضمن زيارته للمملكة المتحدة بهدف تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الجهود التي تقوم بها منظومة البحث والتطوير والابتكار في المملكة لبناء شراكات دولية فعالة لنقل المعرفة في مجال البحث والتطوير والابتكار، وتعزيز دورها نحو تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية والإسهام في تحول المملكة نحو اقتصاد قائم على الابتكار، إضافة إلى تحفيز القطاع لخلق صناعات حديثة ومستدامة تؤدي إلى خلق فرص عمل.

وتهدف المملكة إلى أن يكون قطاع البحث والتطوير والابتكار مسهماً رئيساً في تحقيق رؤية المملكة 2030 من خلال تعزيز دور القطاع ومواكبة أحدث التطورات والممارسات العالمية فيه، وتنمية القدرات البشرية الوطنية في مجال الابتكار.

كما التقى المهندس عبدالله السواحة، في لندن، الرئيس التنفيذي رئيس مجلس الإدارة لشركة تيك نيشن TechNation ستيفن كيلي.

واستعرض الطرفان التعاون وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في قطاع ريادة الأعمال الرقمية، ودعم نمو الشركات الناشئة.

كما ناقش اللقاء الذي حضره محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد سعود التميمي، الاستفادة من المنصة الرقمية واللوجستية التي توفرها المملكة للشركات الناشئة ودعمها للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

يذكر أن «تيك نيشن» تعتزم المشاركة في فعالية «ليب» العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا وتبادل المعرفة، التي تعتزم المملكة استضافتها وستنظمها وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات بالتعاون مع «انفورما تيك» امتداداً لقيمة ومكانة المملكة الرائدة.



من جهة ثانية، التقى وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة اليوم في لندن، كلا من وزير الثقافة والإعلام والرياضة البريطاني أوليفر دودن، ووزير الدولة للإعلام والبيانات البريطاني الدكتور جون ويتينغديل؛ لتعزيز سبل التعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي والتحول التقني بين البلدين، بحضور محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن سعود التميمي وعدد من قيادات الجانبين.



وناقش السواحة خلال الاجتماعين التعاون مع الجانب البريطاني تنمية الاقتصاد الرقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودعم ريادة الأعمال الرقمية في المملكة من خلال الاعتماد على الممكنات الرقمية واللوجستية التي تحظى بها المملكة التي تتبوأ مكانة عالمية رائدة في مجالات التحول التقني والرقمي.



كما تناولت الاجتماعات استعراضاً للفرص الاستثمارية التي تتمتع بها المملكة في مجال التقنية، وفرص جذب واستقطاب الشركات التقنية الرائدة في المملكة المتحدة للاستثمار في السعودية، والتعاون في مجال الابتكار، والاستفادة من التقنيات الناشئة لدعم البلدين ودعم قضايا الاقتصاد الرقمي ومنها تدفق البيانات الحر والآمن ونسب تفعيل وتنمية الأسواق الجديدة في المحتوى الرقمي والرياضات الإلكترونية والمدن الذكية والطاقة المتجددة.