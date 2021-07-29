صادرت أمانة محافظة جدة (8500) قطعة من الملابس الجاهزة حيث جرت مداهمة موقع عشوائي بنطاق البغدادية عبارة عن مبنى شعبي تم تحويله إلى معمل خياطة وتفصيل الملابس بشعارات ماركات شهيرة مزورة تمهيدا لبيعها في الأسواق.

وأوضح مدير عام رصد ومعالجة الظواهر السلبية في الأمانة المهندس عمرو الدقس أنه تم ضبط كميات كبيرة من الملابس التي تتم خياطتها ووضع علامات مزورة لبلد الصنع عليها وتقدر بنحو 8500 قطعة جاهزة، مضيفاً أنه جرى إتلاف 10 آلاف لاصق مقلد وتمت مصادرة 6 مكائن خياطة و4 مكائن لأغراض اللاصق المقلد. وأكد الدقس أن الأمانة لن تتهاون مع أي موقع لا يطبق الاشتراطات البلدية، ومن تثبت مخالفته وعدم اتباعه الإجراءات اللازمة سيتم تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحقه.