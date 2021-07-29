أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفايروس، داعيةً الجميع إلى أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.

وأعلنت الوزارة إحصاء جديدا لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1289) حالة مؤكدة وتعافي (1299) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11,358) حالة منها (1395) حالة حرجة.

وبيّن الإحصاء أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (523,397) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (503,827) حالة، وفي ما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8212) حالة.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.