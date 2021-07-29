



بعد نجاحه في تثبيت منصته الإعلامية الافتراضية على شبكات التواصل الاجتماعي، حاز مؤسس ومقدم برامج «مو شو» محمد إسلام على الكثير من الثناء والإشادة بأسلوبه الراقي الذي يسلط الأضواء بطريقة مبتكرة على إنجازات المملكة وما تحققه في الفترة الأخيرة من تقدم وتطور كبيرين على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والرياضية.

وأشاد الكثير من الأشخاص الذين استضافهم محمد إسلام بفكرة المنصة سواء من المواطنين الذي عاشوا وقضوا الكثير من حياتهم خارج المملكة بسبب الدراسة أو العمل، أو من المقيمين الذين يعملون في مراكز مهمة في المملكة، أو من عدد من الزائرين الذين يحضرون للمملكة لقضاء أعمالهم.

وبعد نجاحه في استضافة عدد من هؤلاء استضاف «مو شو» عدداً من الإعلاميين والمؤثرين الذين أشادوا بفكرة «مو شو» والأسلوب الذي يتبعه صاحب الفكرة ومقدم البرنامج، الذي نادراً ما يشاهدونه على مواقع التواصل الاجتماعي ومنصات الإعلام الرقمية.

ومع نجاح فكرة البرنامج استضافته قناة العربية عبر برنامج «تفاعل» مع الإعلامية سارة الدندراوي وتحدث عن فكرة المنصة والأهداف التي يتطلع إليها مستقبلاً كذلك الإعلامي الكبير الأستاذ خالد آل معينا الذي ترأس في السابق عدداً من الصحف السعودية الناطقة باللغة الإنجليزية أشاد بفكرة المنصة وأهدافها والمبادرات التي حددها لتسليط النواحي الإيجابية للمملكة العربية السعودية.

كما نجحت المنصة في استضافة الأمريكية المؤثرة في قطاع السياحة Paris Verra التي حضرت إلى المملكة في زيارة سياحية وعبرت عن سعادتها بهذه الزيارة وما شاهدته من تطور اجتماعي واقتصادي وسياحي، لاقت هذه المقابلة تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي لجرأتها في حديثها الإيجابي الكبير عن المملكة.

تحدث محمد إسلام عن هذه الخطوات الجديدة، مؤكداً سعيه لتحويل المنصة منبراً إعلاميا عالمياً لإيصال رسالتنا إلى العالم بطريقة متحضرة وراقية. وقال:«سيلعب الإعلام الرقمي الجديد دوراً مهماً في مستقبل الدول وتوجهاتها، وعلينا أن نكون مستعدين لهذا المستقبل من خلال تقديم أفكار بناءة تساعد للوصول إلى العالم بوتيرة متسارعة لمتابعة كل ما يجري في المملكة من نواحٍ إيجابية».