البرازيل:19.75يوم آخر من البؤس الصحي في جميع أرجاء المعمورة. وبدأ فايروس كوفيد-19 يرسّخ مسيرته لإفناء البشر بالحفاظ على معدل نصف مليون إصابة يومياً. تقل قليلاً أو تزيد قليلاً في بعض الأيام. فقد سجل العالم الإثنين 547.011 إصابة جديدة. وسجل الثلاثاء 570.930 حالة جديدة، جاء أكثرها، وهو 70.740 من الولايات المتحدة. وعلى رغم اجتهادات الدول والمناطق في تعميم اللقاحات؛ فإن التحسن الناجم عن استخدامها لا يزال دون المأمول. وبلغ عدد الجرعات المستخدمة منذ ظهور اللقاحات المضادة لكوفيد-19 مطلع السنة الحالية حتى أمس (الأربعاء) 3.93 مليار جرعة، استخدمت في 180 بلداً ومنطقة. وتجاوز العدد التراكمي للإصابات على مستوى العالم أمس 196 مليون إصابة؛ أسفرت عن 4.19 مليون وفاة.ولم يقتصر البؤس المشار إليه على الإصابات الجديدة فحسب؛ بل شمل ارتفاعات مخيفة في عدد الوفيات في عدد من الدول. فقد أبلغت إندونيسيا أمس، أنها قيدت 2069 وفاة الثلاثاء. وهو يوم سجلت فيه 45.203 إصابات جديدة. وفيما تنفس المسؤولون الهنود الصعداء بإعلانهم تسجيل أقل عدد من الإصابات الجديدة الثلاثاء منذ أربعة أشهر، وهو 29.689 حالة؛ أعلنوا أنهم قيدوا 415 وفاة بكوفيد-19 في اليوم نفسه. وتجاوز العدد الإجمالي لوفيات جنوب أفريقيا بالوباء أمس 70 ألف وفاة، ويعني ذلك أن جنوب أفريقيا قيدت أكثر من 10 آلاف وفاة خلال الشهر الماضي وحده. وأعلن مجلس الأبحاث الطبية الجنوب أفريقي أن العدد الحقيقي لوفيات البلاد بهذا الوباء قد يصل إلى أكثر من 200 ألف وفاة.وفيما أعلنت العاصمة اليابانية طوكيو أمس تسجيل أكثر من 3 آلاف إصابة جديدة، وهو رقم قياسي؛ علاوة على 16 إصابة جديدة في القرية الأولمبية، ليرتفع العدد الكلي لمصابي الأولمبياد إلى 169 شخصاً؛ قالت تايلند إنها سجلت الأربعاء 16.533 إصابة جديدة، هي الأكبر منذ اندلاع نازلة كورونا. وذلك بعدما تم تأكيد 14.150 إصابة جديدة الثلاثاء. وأضافت أن عدد المنومين في مشافيها بالوباء ارتفع أمس إلى 171.921 شخصاً، منهم 4.284 في وحدات العناية المكثفة، و954 منهم يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي. وأوضحت أنها قيدت الأربعاء 133 وفاة جديدة بالوباء.وفي الفلبين، ذكرت وزارة الصحة أمس، أن تسارع تفشي سلالة دلتا المتحورة وراثياً قد يرتفع بعدد الإصابات الجديدة إلى 11 ألفاً يومياً بحلول نهاية سبتمبر القادم، ما لم يتم تنفيذ تعليمات الالتزام بارتداء الكمامة، والحفاظ على مسافة التباعد الجسدي بمنتهى الصرامة. وأكدت تزايد عدد الحالات يومياً في العاصمة مانيلا ومحيطها. وأضافت أنها سجلت الثلاثاء 7.186 إصابة جديدة، في حين لم يتم تلقيح سوى 4% من أكثر من 80 مليوناً هم عدد سكان الفلبين. وأعلنت الصين أمس، أنها سجلت 48 حالة جديدة في محافظة جيانغسو شرقي الصين الثلاثاء. وزادت أن ثلاث إصابات جديدة رصدت في محافظة سيشوان جنوب غربي البلاد، علاوة على حالتين جديدتين في كل من محافظتي لياوننغ ويونان. وأعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية أمس أنها سجلت 1.896 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، وهو عدد قياسي. وأشارت إلى أنها سجلت الإثنين 1.365 إصابة جديدة. وتقول كوريا الجنوبية إنها تمكنت من إعطاء جرعة أولى من اللقاحات لـ32% من سكانها، البالغ عددهم 17.9 مليون نسمة. وفي إيران؛ سجلت حكومة الملالي أمس رقماً قياسياً، بإعلانها أنها سجلت 34.951 إصابة جديدة. ويأتي هذا الارتفاع في عدد الإصابات الجديدة في إيران لليوم الثاني على التوالي. كما قيدت إيران أمس 257 وفاة جديدة، ليرتفع عدد وفياتها منذ اندلاع الوباء العالمي إلى 89.479 وفاة. كما ارتفع العدد التراكمي لإصابات إيران إلى 3.76 مليون حالة.الغمّ يدهم بريطانيا بعد «النشوة الزائفة»بعد أيام من انغماس البريطانيين في شعور زائف بالأمان من كوفيد-19؛ تغيرت لهجة الحكومة، وعاد مؤشر الوفيات إلى الارتفاع. فقد أعلنت السلطات البريطانية، أنه على رغم انخفاض عدد الإصابات الجديدة الثلاثاء إلى 23.511 حالة؛ إلا أن عدد الوفيات قفز إلى 131 وفاة بالوباء، وهو الأعلى منذ 17 مارس الماضي. وقالت المديرة الطبية للخدمة الصحية الدكتورة ييفون دويل، إن ارتفاع الوفيات ينجم عادة عن تزايد عدد الحالات والتنويم. وزادت: نحن لا نزال نواجه الموجة الثالثة من الهجمة الوبائية. وحذر رئيس الوزراء برويس جونسون وكبار أقطاب حكومته، أمس، من أن على الشعب أن يعي أن الوباء لم يندحر بعد. وتكشّف أمس أن تطبيق تعقب المخالطين الخاص بالخدمة الصحية الوطنية أدى إلى تغييب 1.3 مليون طفل من مدارسهم قبيل بدء العطلة الصيفية الأسبوع الماضي. ويشمل ذلك 994 ألف تلميذ أمروا بالعزل الصحي، و48 ألفاً تأكدت إصابتهم بالفايروس، و33.300 تلميذ يشتبه في إصابتهم. وقالت السلطات الصحية إن عدد حالات التنويم آخذ في الارتفاع، بمعدل 945 شخصاً يومياً.