استؤنفت خلال الأيام الماضية أعمال مشروع التوسعة السعودية الثالثة لحِزم الأعمال الإنشائية والكهروميكانيكية والتشطيبات المعمارية في الحرم المكي الشريف.وأوضحت وكالة المشاريع والدراسات الهندسية عن إصدار التراخيص المنظمة لتلك الأعمال التي بلغت (60) ترخيصاً، مشيرة إلى أن عودة الأعمال في مشروع التوسعة الثالثة تأتي بعد أن تمت الاستفادة من مواقع المشروع لاستيعاب أعداد الحجاج والمصلين في موسم الحج بمسطح إجمالي 519,149 مترا مربعا، ومن ضمنها مشروعات توسعة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ومشروع رفع الطاقة الاستيعابية لمبنى المطاف، ويشمل استئناف المشروع أعمال البوابات والمنارات الرئيسية (باب الملك عبدالعزيز، وباب العمرة، وباب الفتح)، وكذا استكمال أعمال تركيب الأسقف المعلقة بأدوار مبنى المطاف، واستكمال أعمال مشروع ميزاني الدور الثاني، بالإضافة للأعمال والخدمات المساندة وحزم مشروعات البنية التحتية بالتنسيق مع مكتب إدارة الإنشاءات التابع لوزارة المالية.