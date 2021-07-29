في خطوة اعتبرت نقلة نوعية للسنة الثانية على التوالي قدّم المركز الإعلامي الافتراضي الذي أطلقته الوزارة في إطار مواكبتها للتغطية الإعلامية، خدماته لوسائل الإعلام الدولية والمحلية بخمس لغات، هي العربية والإنجليزية والفرنسية والأوردو والملايو، للمرة الأولى في هذا العام، من أجل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الصحفيين حول العالم.وشهد المركز تسجيل 725 صحفيًّا من حول العالم للاستفادة من خدماته، بزيادة 13% عن العام الماضي، فيما بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات الإعلامية المسجلة 277 مؤسسة عالمية وإقليمية ومحلية، تضم كبرى وكالات الأنباء الدولية والشبكات الإخبارية والرقمية.ورفع فريق عمل المركز الإعلامي الافتراضي 1112 مادة للإعلاميين المسجلين ما بين صور ومقاطع فيديو حصرية، بزيادة 117% عن المحتوى المقدّم عام 1441هـ، فيما وصلت عمليات التحميل إلى نحو 13 ألف عملية تحميل للمحتوى المرفوع، بزيادة 53%، ما يعكس إقبالًا متزايدًا من الإعلاميين الدوليين على المحتوى الذي وفرته المنصة الرقمية للمركز على مدار الساعة.ووفّر المركز الإعلامي خدمة البث المباشر للمؤتمر الصحفي اليومي للحج، الذي شارك فيه المتحدثون الرسميون لوزارات الصحة والداخلية والحج والعمرة، مقرونًا بالترجمة الفورية باللغات الإنجليزية والفرنسية والأوردو والملايو، حيث استفاد منها 164 صحفيًّا من أكثر من 80 وسيلة إعلامية.