كشفت الأمطار التي هطلت على مركز السهي التابع لمحافظة صامطة بمنطقة جازان، هشاشة البنية التحتية في العديد من الأحياء، وافتقادها لمشاريع تصريف المياه التي تنفذها البلدية، بعد أن انتشرت المستنقعات في الشوارع.

وأوضح رئيس بلدية مركز السهي عبدالله عوافي أن البلدية تواصل جهودها المستمرة في نزح وتصريف المياه المتجمعة وردم المستنقعات في الشوارع والطرق الرئيسية والأحياء السكنية عقب هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها هذه الأيام منطقة جازان، مؤكدًا أن البلدية عملت على تجهيز الكوادر والمعدات وجميع الآليات للتعامل الفوري مع أي ضرر قد تخلفه الأمطار من تجمعات للمياه أو تجمع للوحل في بعض القرى.

وأكد عواف أن البلدية عملت على معالجة الطرق المتضررة وإعادة فتحها ومتابعة درء مخاطر السيول والعمل على معالجة الأضرار التي خلفتها مياه الأمطار، حيث جرى العمل وعلى مدار الـ ٢٤ ساعة خلال الأيام الماضية، وذلك بتسخير كل إمكاناتها المادية والبشرية وعمل جميع الإجراءات الكفيلة بضمان سلامة الأرواح والممتلكات والوقوف على مواقع تجمعات الأمطار بالطرقات والعمل فورًا على شفطها وتسهيل الحركة المرورية.