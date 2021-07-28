وقّع مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة فهد بن رقوش ونائب الرئيس التنفيذي لشركة وادي جدة الدكتور محمد الصائغ مذكرة تفاهم تهـدف إلى تفعيل العمل المشترك وتطويره ومساعدة وتمكين الأيتام والمساهمة في تفعيل «مسارات خدمة المجتمع» المقدمة من مدرسة جدة المتطورة لتعليم القيادة.

وتتضمن مذكرة التفاهم 4 مسارات «ذوي العزم» الموجه لفئة المتدربات من ذوات الاعاقة، «صلة» يستهدف خدمة المتدربات من الصماوات وضعيفات السمع، «إخاء» موجه للمتدربات من نزيلات دور الأيتام، «عرفان» المختص بالمتدربات من أقارب شهداء الواجب من الدرجة الأولى.