أغلقت أمانة منطقة الباحة 20 منشأة تجارية مخالفة للتدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد، ونفّذت الفرق الميدانية بالأمانة والبلديات التابعة لها بالمنطقة خلال الأسبوعين الماضيين 11 ألف جولة رقابية على الأنشطة التجارية كافة في مدن ومحافظات المنطقة، وحررت الفرق الميدانية 482 مخالفة للتدابير الاحترازية..

وأكد أمين منطقة الباحة الدكتور علي بن محمد السواط، استمرار وتكثيف الجولات من قبل الفرق الميدانية بالأمانة وبلديات المنطقة للرقابة على جميع المنشآت على مدى 24 ساعة، مشيراً إلى عدم التهاون مع المنشآت المخالفة وتطبيق العقوبات كافة من إغلاق للنشاط واستحصال للغرامات المالية بحدها الأقصى، داعيا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن مخالفات الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فايروس كورونا المستجد عبر المتاح من وسائل الاتصال والتواصل.