نفذت أمانة منطقة عسير وبلدياتها، خلال الأسبوعين الماضيين، 9766 جولة رقابية على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع بالمنطقة، نتج عنها إغلاق 19 منشأة مخالفة، ورصد 125 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية والتكدس. وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة للتأكد من تطبيق المنشآت التجارية والغذائية ومنافذ البيع بالمنطقة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فايروس كورونا، وإغلاق المنشآت المخالفة تحقيقاً للصحة والسلامة العامة، داعية الجميع إلى التعاون والإبلاغ عن أي مخالفات أو ملاحظات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.