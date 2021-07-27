تفقد أمير الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز اليوم، عدداً من مشاريع المياه الجاري تنفيذها بمحافظة القريات، حيث وقف على محطة معالجة المياه واطلع على أعمال التشغيل لشبكات المياه والصرف بالمحافظة.

واستعرض مع مدير عام خدمات المياه بالمنطقة المهندس حسن بن قبلان القرني سير العمل بمشروع استكمال تنفيذ شبكات المياه بالقريات في مرحلته الخامسة والتي تخدم سبعة أحياء وتدعم الاستدامة المائية والبيئية في المحافظة وفق الإستراتيجية الوطنية ورؤية المملكة ٢٠٣٠.

وأكد أمير منطقة الجوف أهمية العمل بصورة تكاملية بين شركة المياه الوطنية والجهات ذات العلاقة لتحسين كفاءة مشاريع خدمات المياه والصرف الصحي لجميع محافظات المنطقة ومراكزها وقراها، وذلك لتلبية طلبات الأهالي والسكان.

كما وجه بلدية ومياه المحافظة بالقضاء على بحيرة الصرف عاجلا قبل زيارته القادمة للمحافظة حفاظا على سلامة أبناء المحافظة.

رافقه وكيل الإمارة حسين آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب عبدالصمد.