أعلنت وزارة الصحة إحصاء جديدا لمستجدات فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية، تضمن تسجيل (1379) حالة مؤكدة، وتعافي (1021) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11136) حالة منها (1419) حالة حرجة.

وحثت الجميع على المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا) حفاظاً على صحة وسلامة جميع أفراد المجتمع، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الجسدي للحد من انتشار فايروس كورونا.

وبين الإحصاء أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (520774) حالة وعدد حالات التعافي (501449) حالة.

وفي ما يخص الوفيات فقد جرى تسجيل (10) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى (8189) حالة.

ونصحت «الصحة» الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فايروس كورونا.