انطلقت في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف برامج التطوير المهني التعليمي الصيفي لعام 2021 في مرحلتها «المرحلة الرابعة» - عن بُعد والتي تستهدف شاغلي وشاغلات الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات ومشرفين ومشرفات وقيادات تربوية من تعليم الطائف، فيما تجاوز عدد المتدربين والمتدربات في أول أيام التدريب أكثر من 500 متدرب ومتدربة، وسط إشراف مباشر من المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومتابعة مساعديه للشؤون التعليمية للبنين والبنات. وأوضح مدير تعليم الطائف طلال اللهيبي، أن عدد البرامج التدريبية الصيفية لهذا العام بلغت 121 برنامجاً تدريبياً منها 92 برنامجاً تدريبياً لدى البنين، و29 برنامجاً لدى البنات وتستهدف نحو 10 آلاف متدرب ومتدربة، يقدمها نخبة من المشرفين التربويين والمشرفات التربويات المؤهلين، لافتاً إلى الإقبال الكبير من المتدربين والمتدربات على الالتحاق بالبرامج التدريبية والاستفادة منها نتيجة للتنويع والابتكار والتجديد في الحقائب التدريبية والتنوع الشامل لمجالات عدة. وأضاف اللهيبي، أن البرامج التدريبية التي تشرف عليها وتنفذها إدارتا التدريب والابتعاث للبنين والبنات تأتي بالشراكة مع المركز الوطني للتطوير المهني التعليمي بهدف تحقيق مستهدفات عدة، منها التثقيف المهني لتطوير الأداء التعليمي في بيئات تدريبية محفزة أثناء الإجازة الصيفية وفترة عودة الهيئة التعليمية لتحقيق الاستثمار الأمثل لهذه الفترات وبما ينعكس إيجاباً على تحسين الممارسات التعليمية ونواتج التعلم، وكذلك تلبية الاحتياج المهني للمعلمين وتحقيق التنوع لكافة الفئات التعليمية المستهدفة، إضافة إلى أن البرامج تتيح مجالات مختلفة ونوعية للتطوير المهني التعليمي وغيرها من المستهدفات. وأشار اللهيبي، أن برامج التطوير المهني الصيفية تعد فرصة سانحة للمعلمين والمعلمات لاكتساب النمو المهني وتطوير الأداء واستثمار أوقات فراغهم في الصيف وتطوير أدائهم وزيادة المعرفة وتمهين المعلم.