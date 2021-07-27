أعلنت جامعة الملك خالد، ممثلة في عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، فتح بوابة القبول الإلكتروني للتقديم على برامج الدبلومات التطبيقية «برسوم» للعام الجامعي القادم 1443، وذلك ابتداءً من يوم الأحد القادم 22 ذي الحجة، وحتى يوم السبت 13 محرم 1443هـ. وأوضح عميد عمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر الدكتور عمر عقيل، أنه ستتم إتاحة التسجيل للراغبين في الالتحاق بالدبلومات التطبيقية انطلاقاً من سعي الجامعة إلى إيجاد الفرص النوعية للشباب والشابات لتطوير مهاراتهم وفق متطلبات العصر وبشروط مناسبة. ودعا عقيل الراغبين في التسجيل إلى ضرورة الاطلاع على البرامج المتاحة للقبول وشروطها وآلية التسجيل فيها من خلال الرابط: https://dcsce.kku.edu.sa/ar/content/985

وأشار إلى أن الدبلومات المتاحة تشمل دبلومات شبكات الحاسب الآلي والبرمجة التطبيقية وبرمجة أنظمة المعلومات وصيانة الحاسب الآلي وأنظمة الإنترنت الذكية، والإدارة المكتبية والتحرير والسكرتارية، وإدارة الموارد البشرية والعلاقات العامة والمحاسبة والتسويق الإلكتروﻧي والسلامة والصحة المهنية والتفتيش والرقابة الأمنية والصحة العامة.